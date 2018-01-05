قالت الإمارات يوم الخميس إنها تعتزم استئناف الرحلات الجوية مع تونس بعد تبادل للمعلومات الأمنية في حل لخلاف بشأن حظر على الراكبات التونسيات.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية ونشرته وكالة أنباء الإمارات إن القرار جاء "في ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي".

وأثار قرار الإمارات حظر الراكبات التونسيات على رحلاتها في ديسمبر كانون الأول غضب تونس لكنها قالت فيما بعد إن الإمارات تصرفت بناء على معلومات من المخابرات تفيد بأن متشددات عائدات من العراق أو سوريا قد يحاولن استخدام جوازات سفر تونسية لتنفيذ هجمات.

للمزيد: تونس تمنع الطائرات الإماراتية من الهبوط في مطاراتها

وقال البيان "في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى... وفي ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي قررت السلطات المختصة في دولة الإمارات عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ".

وتابع البيان بالقول إن الإمارات "تثمن غاليا المعلومات التي أفاد بها الجانب التونسي وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الإمارات".

وقالت وزارة النقل التونسية في بيان "تعلم وزارة النقل عن استئناف شركة الخطوط الإماراتية لرحلاتها الجوية من وإلى تونس".

للمزيد: الإمارات تكشف أسباب منع التونسيات من السفر على متن طائراتها