ذكر موفع المونيتور على الانترنت أن الولايات المتحدة تمنح حلفاءها في الشرق الأوسط أسلحة بمئات مليارات الدولارات لمكافحة الإرهاب، في وقت يعود مسلحو التنظيم المتطرف داعش إلى بلدانهم مثل تونس والمغرب، قادمين من العراق وسوريا.
وبحسب الموقع فإن تونس ستتلقى مساعدات "من صندوق التدريب والتجهيز" للبنتاغون 31 مليون دولار وتضم المساعدات مروحيات ودروعا واقية، فيما ستتلقى المغرب مساعدات بقيمة 18 مليون دولار وتضم تجهيزات للقوات الخاصة.
كذلك ستقدم الولايات المتحدة إلى الأردن مساعدات عسكرية بقمية 138 مليون دولار، كما سيتلقى لبنان مساعدات بقيمة 120 مليون دولار لدعم سلاح الجو لديه وطائرات "درون" فائقة الآداء، فيما تتلقى سلطنة عمان أقل نسبة من المساعدات بقيمة 12 مليون دولار.
ويوجد في البلدان المذكورة حوالي 2500 جندي أمريكي معظمهم في الأردن بحساب 2300 جندي، وحوال مائة جندي في لبنان وتونس.