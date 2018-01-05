مقتل عجوز في التسعين من عمره في هجوم للتماسيح على قاربه المطاطي

قال مسؤول في متنزه ماتوبوس الوطني في زيمبابوي يوم الجمعة إن رجلا يبلغ من العمر 90 عاما لقي حتفه وأصيبت امرأة بجراح بالغة إثر تعرضهما لهجوم تماسيح أثناء ركوبهما قاربا مطاطيا داخل المتنزه.
وقال تيناشي فاراو المتحدث باسم إدارة المتنزهات والحياة البرية لرويترز إن جون بومان وروزماري ميتشل (65 عاما) كانا يجدفان عند سد مبابوما الواقع داخل المتنزه، وهي منطقة معروفة بانتشار التماسيح فيها، عندما تعرض قاربهما للهجوم.
وبومان وميتشل من مواطني زيمبابوي.
وأوضح فاراو "هاجمت التماسيح قاربهما المطاطي حتى ثقبته. لاحظ رفاقهما الموقف وتوجهوا لطلب المساعدة... عندما وصل حراس المتنزه عند السد كانت التماسيح لا تزال تهاجم بومان وميتشل".
وتعد هجمات التماسيح في مناطق ريفية في أفريقيا إلى الجنوب من خط الاستواء أمرا شائعا. وتزداد الهجمات في هذا الوقت من العام عندما يخرج صغار التماسيح من البيض وتترك الإناث أوكارها بعد ثلاثة أشهر دون تناول الطعام.
وأضاف فاراو "اضطر الحراس لإطلاق النار على التماسيح لتفريقها وإنقاذ الزائرين ونقلهما إلى المستشفى حيث توفي بومان قبل الوصول وأصيبت ميتشل بإصابات تهدد حياتها وهي في وحدة العناية المركزة".
يورونيوز/ رويترز