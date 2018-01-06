قضية القدس محور اجتماع وزراء خارجية عرب في عمان

اجتمع وزراء خارجية ست دول عربية فى العاصمة الأردنية عمان، لمناقشة قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. والاجتماع بين مسؤولين من مصر والسعودية والمغرب والامارات والأردن والسلطة الفلسطينية، جزء من عملية أطلقتها الجامعة العربية، بعد اجتماعها الطارىء الشهر الماضى.

وأكد ملك الأردن عبد الله الثاني خلال استقباله الوفد الوزاري العربي على ضرورة حل مسألة القدس في اطار "اتفاق سلام عادل ودائم" بين الفلسطينيين والإسرائيليين يستند إلى حل الدولتين، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وخالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة أمريكية استمرت لعقود، عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطوة هددت مساعي السلام في الشرق الأوسط، وأثارت غضب العالم العربي والحلفاء الغربيين على حد سواء.

ووضع القدس، التي تضم مواقع مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود، من أكبر العقبات أمام التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وفيما يريد الفلسطينيون أن يكون الجزء الشرقي من المدينة عاصمة لدولتهم لهم في المستقبل، تريد إسرائيل الاستحواذ على كامل المدينة.

واستقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني، في قصر الحسينية هذا السبت، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، الذي نقل رسالة من ملك المغرب محمد السادس حول التطورات الإقليمية، مؤكدا من خلالها على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الأردن والمملكة المغربية.