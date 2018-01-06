حرائق غابات تدمر المباني والطرق في أستراليا

خرج حريق عن السيطرة مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المباني على مشارف ملبورن، ثاني أكبر مدينة في البلاد وعاصمة ولاية فكتوريا في الجنوب الشرقي.

وقال كريج لابسلي مسؤول إدارة الطوارئ بالولاية إن درجات الحرارة المرتفعة والأحوال الجوية الجافة والرياح العاتية وتغير مسار الرياح تجمعت مما سبب أوضاعا خطيرة.

وتابع في مؤتمر صحفي "هذا ما أشارت إليه التوقعات، وعندما تندلع حرائق يشكل ذلك بالطبع مشكلة لنا".

وانقطعت الكهرباء عن نحو 400 منزل وذكرت تقارير أن 50 حريقا اندلعت في فكتوريا يوم السبت رغم أن كثيرا منها كان صغيرا وتم إخماده.

وصدرت تحذيرات في ولاية فكتوريا وولاية جنوب استراليا القريبة منها حيث نصحت السلطات سكان منطقة ريفية بالبقاء داخل المباني اتقاء لحريق خرج عن نطاق السيطرة.

ويرى خبراء أن هذا أكثر أمانا من الخروج والمخاطرة بمواجهة النيران إن هي غيرت اتجاهها فجأة.

وأصدرت السلطات تحذيرات من إشعال النار اعتبارا من منتصف الليل في الوقت الذي تواجه فيه ولايات فكتوريا وجنوب استراليا وتسمانيا مخاطر اشتعال حرائق مع ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الاسترالية إن درجات الحرارة مرتفعة على نحو أدت إلى ذوبان القار على مساحة عشرة كيلومترات في طريق سريع في فكتوريا.