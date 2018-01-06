تظاهرات في بيت لحم احتجاجا على زيارة بطريرك الروم الأرثوذوكس

استقبل عشرات الفلسطينيين في بيت لحم اليوم السبت، البطريرك ثيوفيلوس بطريرك الروم الأرثوزوكس،بالتظاهرات، فيما رشق بعضهم موكبه بالأحذية والبيض والحجارة لمنعه من الوصول إلى كنيسة المهد.

وتأتي الاحتجاجات الفلسطينية ضد زيارة ثيوفيلوس ، في إطار حملة ضده ومطالبات بإقالته من منصبه، على خلفية اتهامات ببيع أوقاف كنسية في القدس للدولة الإسرائيلية.

كما يطالب المحتجون السلطة الفلسطينية بمحاكمة ثيوفيلوس. وقالت رانيا إلياس مديرة مركز "يبوس" الثقافي من موقع تنظيم التظاهرات: " الاحتجاجات اليوم ضد حضور هذا الخائن الذي يبيع أراضينا في القدس وأماكن أخرى".

اعتراض الموكب واشتباكات مع قوات الأمن

وتجمع المتظاهرون من أبناء الطائفة الأرثوذوكسية وغيرهم من المواطنين الفلسطينيين في منطقة دوار العمل في رأس أفطيس، واعترضوا موكب البطريرك، مرددين هتافات تطالب باستقالته، فيما حاولت قوات الأمن إفساح الطريق أمام الموكب، واشتبكت مع بعض المتظاهرين الغاضبين.

رؤساء البلديات يرفضون استقبال البطريرك

وكان في استقبال موكب البطريرك لدى وصوله إلى كنيسة المهد، محافظ مدينة بيت لحم وممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حين قاطع رؤساء البلديات المراسم ورفضوا استقبال البطريرك.

وتأتي زيارة ثيوفيلوس لبيت لحم، استعدادا لاحتفال الكنائس الشرقية بأعياد الميلاد المقررة ليلة السادس من يناير، فيما دعا نشطاء فلسطينيون إلى الاعتصام أمام كنيسة المهد لمنع البطريرك الذي يصفونه "بالخائن" من إقامة قداس عيد الميلاد.