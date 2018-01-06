قريبا، هواتف غوغل 4 جي بأقل من 30 يورو

يعتزم غوغل دعم استحواذه على الهواتف الذكية، فقد أعلن محرك البحث الالكتروني الشهر الماضي عن استعمال أندرويد أوريو، نسخة النظام الأمثل للهواتف الذكية، وهو ذو 512 ميغا أوكتيت أو 1جيغا أوكتيت من الذاكرة الحية.
وبحسب تقرير "فاكتور دايلي" فإن غوغل قد يكون مستعدا لإطلاق مرحلة جديدة في الهند، تتعلق بنظامه الجديد، إذ أنه محاط في الهند بعديد المصنعين المحليين مثل "ميكروماكس" و "إينتاكس" و"لافا" و"كربون"، لتطوير هواتفه الذكية والتي يمكن أن تكون في متناول أكبر شريحة من المستعملين، لأن سعرها سيكون أقل من 100 دولار، وهي هواتف ستكون في الآن نفسه متوافقة مع 4 جي.
أولى الأجهزة سوف يصنعها "ميكروماكس" وستكون جاهزة للترويج يوم 26 من الشهر الحالي، وهو تاريخ أحد الأعياد الوطنية هناك.
هذا الهاتف الذكي سيباع بأقل من 30 يورو، وسيتبعه إطلاق موجة واسعة من المنتوج كامل سنة 2018. ويسعى غوغل أن يجلب إليه مليار مستعمل إضافي على منصة هواتفه.