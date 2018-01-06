اعتقال إسرائيلي في قبرص متهم بتشكيل شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية

أعلنت مصادر أمنية في كوسوفو السبت، اعتقال إسرائيلي متهم بتشكيل شبكة دولية لنقل الأعضاء، قبل أربعة في قبرص، بناء على مذكرة توقيف دولية تقدمت بها بريشتينا
والمتهم يدعى موشيه هاريل ومطلوب لدى السلطات الكوسوفية منذ 2010.
وهو متهم في تل أبيب أيضا منذ 2015 مع ستة إسرائيليين آخرين بالانتماء إلى شبكة دولية لتهريب الأعضاء من كوسوفو إلى أذربيجان وسريلانكا وتركيا.
العقل المدبر للشبكة دولية لنقل الأعضاء
وحدد محضر الاتهام موشيه هاريل على أنه العقل المدبر لشبكة دولية لنقل الأعضاء تضم أيضا طبيبا تركيا فار من العدالة.
وتقول النيابة العامة في كوسوفو إن أكثر من 30 عملية لنقل كلى جرت بطرق غير شرعية عام 2008، في مستشفى قرب بريشتنا، والذي تم إغلاقها بعد اكتشاف الفضيحة.