تصادم بين طائرتين كويتية وصينية على مدرج مطار نيويورك دون إصابات

ذكرت الخطوط الجوية الكويتية على حسابها على تويتر السبت، أن " إحدى طائراتها من نوع B777 المخصصة لرحلة رقم 118 (نيويورك-كويت) وأثناء وقوفها في المكان المخصص لها في مطار نيويورك تعرضت لحادث احتكاك من قبل طائرة تابعة لشركة طيران صينية مما تسبب بعدم إمكانية تشغيلها للرحلة المذكورة، وقد تم التعامل مع الحادث بحسب اللوائح والإجراءات المنظمة لسلامة الطيران التشغيلية الدولية مؤكدين سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من أي إصابات وعليه فقد تم نقل جميع الركاب إلى الفنادق وجاري العمل على توفير خطوط طيران أخرى لنقلهم لوجهاتهم المحددة وفي هذا الصدد باشرت الأجهزة المعنية بالتحقيق بالحادث للوقوف على أسبابه بالتنسيق مع الجهات المعنية في مطار نيويوك كما نشيد بالتعاون والتنسيق المستمر مع الأخوة في الادارة العامة للطيران المدني بهذا الخصوص .."

خسائر مادية ولا إصابات جراء الحادث

من جانبه، ذكر موقع crash.aerien.aero المتخصص في مجال الطيران أن الطائرة الكويتية كانت واقفة على مدرج مطار جي إف كينيدي بنيويورك ، نحو الساحة الثامنة مساءا، في انتظار السماح لها بالإقلاع، حين تعرضت لتصادم من ناحية الذيل من قبل طائرة تابعة لشركة "china southern" وهي من نوع بوينغ 777-300ER .

وأضاف الموقع، أن الحادث يؤد إلى وقوع إصابات، في حين تم إرسال الطائرتين إلى الصيانة للوقوف على الخسائر المادية التص يبدو أنها جسيمة، خاصة بالنسبة للطائرة الكويتية، بحسب الموقع.

من جهته، فتح مطار جي إف كينيدي تحقيقا في ملابسات الحادث.

وتسبب الحادث في حالة فوضى بالمطار، حيث تم تأخير بعض الرحلات وتغير مسار رحلات أخرى.