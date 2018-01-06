كشفت دراسة أعدتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا الخميس الماضي، إن ثقب الأوزون بدأ ينكمش وربما يتعافي.
واعتمدت الدراسة على قياسات للقمر الصناعي أورا ، حيث يقوم العلماء بدراسة مستويات ومناسيب الكلور داخل ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية على مدى السنوات القليلة الماضية.
وأظهرت تلك الدراسات أن مستويات الكلور في الثقب آخذه في التناقص.
كما وكشفت الدراسة عن تراجع الكمية المستنفدة من الأوزون بنسبة 20 في المائة تقريبا خلال فصل الشتاء فوق القارة القطبية الجنوبية عما كان عليه الحال عام 2005 وهي السنة الأولى قام فيها القمر الصناعي أورا بأخذ قياسات الكلور.
دليل على نجاح بروتوكول مونتريال
وتقول ناسا إن هذا هو "أول دليل قاطع على نجاح بروتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون".
ووقع بروتوكول مونتريال عام 1987 ويحظر المواد الكيميائية التي تدمر طبقة الأوزون الواقية للأرض، مثل مركبات الكلورو فلورو كربون التي كانت تستخدم في السابق في أجهزة التبريد ومحركات الدفع والمبيدات.