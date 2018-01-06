شرطي هولندي يثير الإعجاب بسبب مساعدته لامرأة محجبة تعرضت لحادثة سير

""لا أستطيع أن أفعل أكثر لتقبيل العشرات من الناس، آمل أن يساعد نهجي على جعل الناس يفكرون، حتى يشعر الجميع بحرية أكبر في بتقبيل أو عدم تقبيل أشخاص في سياق ولايته كمسؤول منتخب أو في إطار مهنته أو في أيّ وضع آخر"."

أود بياكر وولف رئيسة بلدية موريت بجنوب شرق فرنسا.