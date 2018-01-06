نجاة ركاب من حادث تصادم طائرتين في مطار بيرسون الكندي

قالت شركة طيران "وست دجيت" إنه تم إجلاء عشرات الركاب في مطار "بيرسون" في تورونتو بكندا بعد أن اصطدمت طائرة تابعة لخطوط "سان وينغ" كان يجري سحبها من عند بوابة، بطائرة أخرى كانت تقل 174 لدى وصولها إلى المطار، قادمة من مدينة كانكون المكسيكية، واشتعلت نيران في الطائرة الثانية، ولم يصب أحد بأذى جراء هذا الاصطدام وتم إجلاء جميع الركاب. ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه في هذا المطار خلال خمسة أشهر.

وقد انتقلت فرق الطوارئ بسرعة إلى عين المكان لاحتواء الحريق، حيث وقع حادث مماثل الصيف الماضي، عندما صدم جناح طائرة بوينغ 767 تابعة للخطوط الكندية جناح طائرة تابعة للخطوط البولندية، ولم تسجل حينها إصابات. وبحسب مسؤولين في المطار فإن بعض الرحلات تأثرت بسبب هذا الحادث، الذي فتح بشأنه تحقيق.

ومنذ أسبوعين وبسبب الهواء القطبي البارد الذي تصاحبه تساقطات ثلجية، تجد عديد الشركات نفسها مجبرة لتأخير رحلاتها الجوية أو إلغائها، فقد سجلت درجة برودة تقارب 20 درجة تحت الصفر يوم الجمعة.