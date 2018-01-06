من تكون "قوة السيف الأجرب" التي تعتقل الأمراء بالسعودية؟

كشف موقع "سبق" المقرب من القصر الملكي السعوي اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة حول كتيبة "قوة السيف الأجرب" التي تعتقل الأمراء المخالفين للتعليمات الملكية بالسعودية.
الكتيبة مؤلفة من 5 آلاف عنصر
وقال الموقع أن "قوة السيف الأجرب" هي إحدى كتائب الحرس الملكي، وهي ترتبط بشكل مباشر بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف الموقع أن الكتيبة تم استحداثها فور تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، ويزيد عدد أفرادها على 5 آلاف عنصر، من مختلف الرتب العسكرية.
عناصر الكتيبة تلقوت دورات عسكرية متقدمة، منها دورات الضفادع البشرية، الصاعقة، المظلات، مكافحة الشغب، قناصة ومتفجرات.
سبب تسمية الكتيبة "بالسيف الأجرب"
ويقول الموقع أن سبب تسمية الكتيبة بهذا الاسم يعود إلى الإمام تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود، والذي كان يلقب سيفه "بالأجرب".
وأهدى الإمام سعود بن فيصل بن تركي بن عبد الله السيف الشهير إلى أمير البحرين الشيخ عيسى بن خليفة، قبل أن يهديه مجددا ملك البحرين إلى الملك عبد الله عام 2010، ثم لينتهي به المطاف في ملكية العاهل السعودي الحالي الملك سلمان بن عبد العزيز.