ترامب لا يمانع في التحدث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات السبت، أنه مستعد بكل تأكيد للتحدث هاتفيا مع زعيم كوريا كيم جونغ أون.
وأضاف ترامب "كنت دائما أؤمن بالمحادثات، معربا عن أمله في التوصل إلى حل "سلمي للغاية وجيد جدا". وقال: "إذا اسفرت المفاوضات غن شيء إيجابي سيكون ذلك جيدا للإنسانية كلها".
كما أعرب ترامب عن أمله في أن تسفر المحادثات التي تجريها الكوريتين عن نتائج إيجابية وأن تستمر تلك المحادثات لما بعد الألعاب الأولمبية المقررة في كوريا الجنوبية فبراير المقبل.
وأضاف ترامب: "في الوقت المناسب سنشارك في تلك المحادثات."
وفي إشارة على تهدئة الأجواء في شبة الجزيرة الكورية، أعلنت واشنطن وسيول عن تأجيل مناورات عسكرية مشتركة والتي كانت مقررة في فبراير القادم، تزامنا مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها كوريا الجنوبية.
ومن المرتقب أن تجري الكوريتان محادثات الثلاثاء القادم تتركز حول الألعاب الأولمبية والتي تنطلق في التاسع من فبراير القادم.
وأشار ترامب خلال حديثه أمام الصحفيين في منتجع كامب ديفيد أن الرئيس الكوري الجنوبي مون شي إن "لطالما شكره على تصريحاته القوية" إزاء كوريا الشمالية، ومضيفا أن الرؤساء الأمريكيين السابقين "أعطوا كل شيء لبيونغ يانغ دون الحصول على أي مقابل".