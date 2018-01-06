العثور على أغلى قنينة فودكا فارغة بعد أيام من سرقتها

عثرت الشرطة الدنماركية السبت على أغلى قنينة فودكا في العالم، بأحد ورش العمل بالعاصمة كوبنهاغن ولكنها كانت فارغة.
وقال المتحدث باسم الشرطة الدنماركية رياض طوبا " لا أعلم ما حدث للفودكا ولكن القنينة كانت فارغة".
وذكرت الشرطة في كوبنهاغن على حسابها على تويتر أن "القنينة وجدت سليمة".
القنينة مغلفة بالذهب ومرصعة بالماس
وكانت القنينة المغلفة بالذهب الأبيض والأصفر والمرصعة بالماس وبشعار النسر الملكي الروسي والتي يقدر ثمنها بحوالي 1.3 مليون دولار، قد تعرضت للسرقة ليل الاثنين إلى الثلاثاء الماضي، من داخل "المقهى 33" الذي يكان يقتنيها.
وأظهرت كاميرات مراقبة رجلا ملثما وهو يقوم بسرقة القنينة من داخل المقهى قبل أن يلوذ بالهرب.
من جانبه، أكد صاحب المقهى الذي سرقت منه القنينة أنها لا زالت تتمتع بنفس قيمتها السابقة، حيث أنهم لديهم نفس نوع الفودكا التي كانت تحتويه قبل سرقتها وما عليهم سوى إعادة ملئها من جديد!