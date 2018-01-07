في إطار حملة تهدف إلى المرح بعنوان "من دون سروال في مترو الأنفاق" ظهر العديد من الاشخاص بملابسهم التحتية الداخلية في مترو الانفاق في عشرات المدن الأوربية.

وطُلب من المشاركين التظاهر بأن ما يقومون به هو أمر طبيعي تعودوا عليه، وطلب منهم أيضاً عند الاجابة على سؤال حول سبب ارتدائهم الملابس الداخلية القول بأن سراويلهم أصبحت تضايقهم.

ويرتدي المشاركون في هذه الحملة ملابسهم العادية في الجزء العلوي من الجسم، ويكتفون بالملابس الداخلية فقط في الجزء السفلي.

وكان مئات الأشخاص قد وقعوا للمشاركة بهذا الحدث في أوروبا، وتعهدوا بإقلاع سراويلهم بشكل جماعي خلال تنقلهم في مترو الانفاق.

في برلين، قال منظمون محليون ليورونيوز أن حوالي 70 شخصا انضموا إليها، وحصلوا على رد إيجابي إلى حد كبير من الركاب الآخرين.

وبينما شهد الحدث إقبالا كبيرا في بعض المدن الأوروبية، كان الأمر أكثر هدوءا في مدن أخرى.

وقال المنظمون في زيوريخ بسويسرا ل "يورونيوز" ان 11 شخصا فقط شاركوا في هذا الحدث، بينهم سبعة من السكان المحليين وثلاثة من المانيا وواحد من اوكرانيا.

وحين طرح سؤالاً على بعض الأشخاص عما اذا كان كل شيء على ما يرام، قال البعض "علينا ان نتحلى بالشجاعة حقا للتجول من دون سراويل بينما الجو بارد جدا في الخارج". "لكننا تمتعنا كثيراً كثيراً".

انها الدورة ال17 في جميع أنحاء العالم والمرة ال12 في نيويورك ويتولى تنظيم هذه الحملة في نيويورك الأميركية فرقة "إمبروف إيفريوير"للفنون التعبيرية.