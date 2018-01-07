فقدان 32 شخصا جراء اصطدام ناقلة نفط إيرانية بسفينة شحن في الصين

فقد 32 شخصا بينهم 30 إيرانيا في اصطدام بين سفينة شحن صينية ضخمة وناقلة نفط إيرانية اندلعت فيها النار مباشرة عقب الحادث قبالة الساحل الشرقي للصين، حسب ما أعلنت وزارة النقل الصينية.
وذكرت الوزارة الصينية في بيان فقدان الناقلة وطاقمها المكون من 32 شخصا هم 30 إيرانيا وبنغاليين اثنين وكانت تنقل على متنها 136 ألف طن من المحروقات الخفيفة.
الحادث وقع على بعد حوالي 300 كيلومتر شرق مصب نهر يانغستي القريب من مدينة شنغهاي شرق الصين.
وأبحرت ناقلة النفط "سانشي" البالغ طولها 274 مترا والمسجلة في بنما من إيران وكانت في طريقها إلى كوريا الجنوبية لتسليم شحنتها عندما وقع الحادث مساء السبت.
أما سفينة الشحن الصينية فترفع علم هونغ كونغ وتنقل 64 ألف طن من الحبوب. وحسب وزارة النقل الصينية السفينة لم تصب بأضرار تعرض آمنها للخطر، وأكدت أنه تم إنقاذ أفراد الطاقم في الوقت المناسب والبالغ عددهم 21 وجميعهم صينيون.
وأرسلت الصين ثماني سفن لتكثيف عمليات البحث والانقاذ التي تشارك فيها أيضا كوريا الجنوبية.