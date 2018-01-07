تحديد أسباب نفوق "حوت الإسكندرية" ونقله لمدفن خاص

أفاد تقرير للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد المصري نشر الأحد، أن المعهد قام بتشكيل فريق بحثي لمعاينة الحوت النافق على شاطئ سان ستيفانو بالإسكندرية.
وأوضح التقرير أن "المعاينة المبدئية كشفت أن الحوت النافق أنثى بالغة من فصيلة (ذو الزعنفة الظهرية- Fin Whale) يبلغ طولها حوالي 13م وعمرها التقريبي 8 سنوات وتزن حوالي 4 أطنان."
كما لم تثبت المعاينة وجود إصابات ظاهرية على الحوت.
ورجح التقرير أن يكون سبب النفوق راجع إلى العوامل الجوية السيئة التي سادت شواطئ الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة، وتجاوزت الأمواج ارتفاع 6 أمتار.
من جانبه، قال أحمد حجازي، مساعد وزير السياحة للشواطئ، إن دخول الحوت البحر الأبيض المتوسط قادما من المحيطات يعتبر بداية الموت بالنسبة له، لأن البحر المتوسط غير مهيئ لعيش الحوت، وليس فيه كمية الأكل الكافي لمثل هذا النوع من الأسماك، والتي تبلغ مئات الكيلوغرامات في اليوم الواحد.
عربة نقل تستعد لنقل الحوت تمهيدا لدفنه
وتابع حجازي أن الحوت نقق منذ يومين وطرد على الشاطئ بفعل الأمواج المرتفعة التي تسود البحر الأبيض المتوسط حاليا.
وأوضح أن هناك ونش وعربة نقل كبيرة بطول 14 مترا، توفرها شركة "المقاولون العرب" تنتظر لنقل الحوت إلى مدفن منطقة "المكس" بالإسكندرية لدفنه هناك حتى يتحلل قبل أن يتم الاستفادة من هيكله العظمي.