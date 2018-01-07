شاهد: أكاديمي مصري يتعرض للهجوم داخل جامعة تل أبيب

تعرض الدكتور والمحاضر المصري سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مساء الثلاثاء الماضي، لهجوم من قبل عدد من طلبة جامعة تل أبيب الإسرائيلية، حيث كان يلقى محاضرة بعنوان "دروس من قرن الاضطرابات في مصر"، ينظمها مركز "موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا".

وأثناء إلقاءه المحاضرة، بدأ عدد من الطلبة الفلسطينيين مقاطعته بهتافات غاضبة مثل " "اتخليت عن عروبتك يا ندل" و"مطبع عميل" و"انت لا تمثل الشعب المصري الحر" و "الشعب المصري برئ منك ومن موقفك". قبل أن يرددون في هتاف جماعي "التطبيع خيانة".

ترحيب إسرائيلي بالغ

من جانبها، ذكرت جريدة المصري اليوم ، أن سعد الدين إبراهيم حظي بترحيب بالغ من جميع المشاركين الإسرئيليين الذين أشادوا بمواقفه الداعمة للتطبيع مع إسرائيل.

وكان سعد الدين إبراهيم المعروف بتأييده للتطبيع بين مصر وإسرائيل، قد أجرى حوارا مع التلفزيون الإسرائيلي الرسمي خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب، تباهى خلاله بأنه يزور تل أبيب منذ 20 سنة.

"موقف طريف"

وحول ما تعرض له من هجوم في جامعة تل أبيب، اعتبر إبراهيم موقف الطلاب العرب "طريفا"، قائلا إن هؤلاء الطلبة يدرسون في ذات الجامعة التي يعترضون على إلقائه محاضرة بها، مضيفا " هذا لا يهم لأنه يجري في أجواء من الديمقراطية".