أحمد شفيق يعلن رسميا عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية

أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق يوم الأحد أنه قرر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى هذا العام.

وقال في حسابه على تويتر "رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة".

وقال شفيق في البيان: "شعب مصر العظيم، كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن الحبيب أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقدرا أن غيابي لفترة زادت عن الخمس سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب".

وأضاف شفيق في البيان: "وبالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018. داعيا الله عز وجل أن يكلل جهود الدولة في استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصرنا الغالية".

وكان شفيق البالغ من العمر 76 عاما قد أعلن في السادس والعشرينمن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في خطاب بثه التلفزيون من مقر إقامته بالإمارات، أنه ينوي الترشح للانتخابات التي ستجرى هذا العام الجاري.

وكان شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية، قد خسر انتخابات العام 2012 أمام الرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش في العام التالي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة التي يرجح أن تجرى في أبريل نيسان المقبل.

وانتخب السيسي في العام 2014 ويرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة رئاسية ثانية وأخيرة. وتنتهي فترة رئاسته الحالية في أوائل يونيو حزيران المقبل.

وينص الدستور على شغل المنصب فترتين كل منهما أربع سنوات بحد أقصى.

وأعلن المحامي الحقوقي البارز خالد علي نيته الترشح هذا العام. وكان قد خاض الجولة الأولى من انتخابات 2012 وجاء في مركز متأخر بحصوله على نحو مئة ألف صوت.