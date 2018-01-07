إصابة شخصين في انفجار في محطة للمترو بستوكهولم

قالت السلطات السويدية إن شخصين أصيبا في انفجار خارج محطة لمترو الأنفاق في ستوكهولم يوم الأحد.
وذكر متحدث باسم الشرطة أن جسما انفجر بعد أن تم انتشاله مضيفا أنه ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الواقعة لها صلة بالإرهاب.
وحسب وسائل الإعلام المحلية، وقع الانفجار في حدود الساعة 11 صباحاً بعدما انفجر جسم مشبوه يعتقد أنه قنبلة يدوية عندما التقطه شخص وحاول تفحصه في محطة مترو ونيلبانا في منطقة فوربي غورد.
الانفجار تسبب في إصابة شخصين كانا في عين المكان.
وتوجه خبراء المتفجراء وعدة دوريات للشرطة إلى مكان الانفجار، كما طوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالمحطة.
وحسب المصدر ذاته قالت الشرطة إن القنبلة يدوية الصنع.
المصابان هما رجل يبلغ من العمر 60 عاما وسيدة تبلغ من العمر 45 عاما .
وذكرت كل من "افتونبلادت" و"اكسبرسن" أن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية، لكن المتحدث باسم الشرطة إيفن اريك أولسون امتنع عن تأكيد التقارير. وسبق وذكرت الشرطة أن الانفجار لا يبدو عملا "إرهابيا".
وتقع محطة فاربي غارد في بلدة هودينغ، إحدى ضواحي ستوكهولم الشهيرة.