شاهد: السحالي تجتاح ولاية فلوريدا الأمريكية !

استيقظ سكان ولاية فلوريا يوم الأحد، ليجدوا المئات من السحالي المتجمدة على قارعة الطرقات وأمام منازلهم، بعد موجة صقيع قارس ضربت الولاية خلال الأيام القليلة الماضية.
ونشر العديد من المواطنين، فيديوهات لإزاحة تلك السحالي من الطرقات.
كما نشر الصحفي فرانك سيرابينو صورا لسحالي متجمدة بالقرب من حوض للسباحة.
والسحالي مثلها مثل الزواحف ذوات الدم البارد، تعتمد على درجات الحرارة الخارجية للحفاظ على درجات حرارتها. وحين تنخفض درجات الحرارة تحت مستوى معين، تتجمد تلك الكائنات، وتعود ببطء للحياة بعد أن ترتفع درجات الحرارة مجددا.