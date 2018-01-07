تل أبيب تقرر منع ممثلي 20 منظمة دولية من دخول إسرائيل

نشرت إسرائيل قائمة إسمية لنحو عشرين منظمة سيمنع النشطاء فيها من الدخول إلى إسرائيل. وقد أصدرت وزارة الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية القائمة الخاصة بالحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل المعروفة ب "بي دي أس"، والتي تدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة للدولة العبرية. وتضم القائمة مبدئيا منظمات أوروبية وأمريكية، وأخرى من أمريكا اللاتينية وواحدة من إفريقيا الجنوبية ومنظمة دولية، إضافة إلى منظمة صوت اليهود من أجل السلام.
"بي دي أس": مقاطعة وسحب استثمارات وعقوبات
وتعتمد حركة "بي دي أس" على ثلاث ركائز أساسية هي المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، مساهمة منها في معركة الفلسطينيين من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة في 1967، وتفكيك المستعمرات وهدم الجدار الفاصل، إضافة إلى إنهاء نظام التمييز القانوني إزاء فلسطينيي الداخل (وهو نظام شبيه بنظام الأبارتيد مثلما حددته الأمم المتحدة)، إلى جانب السماح للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من أرضهم، بالعودة إلى ديارهم في فلسطين وفق القرارات الأممية.
المجالات المستهدفة
وتخص المقاطعة بضائع الشركات المنتجة على حساب حقوق الفلسطينيين، وكذلك الأنشطة الرياضة والثقافية، أما سحب الاستثمارات فيشمل الشركات الداعمة للاحتلال، فيما تتعلق الركيزة الثالثة للحركة بتنظيم حملات توعوية بهدف فرض عقوبات على إسرائيل.