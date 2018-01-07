شاهد: ثلوج تجتاح المغرب تعزل دواوير وتقطع الطرق

تشهد مناطق مختلفة من المملكة المغربية، موجة سقيع وتساقط للثلوج بغزارة، ما أدى إلى تحذير وزارة النقل والتجهيز المغربية المواطنين من السفر خلال الأيام القليلة القادمة.
وأدت الثلوج الكثيفة إلى اضطرابات في حركة السير وتوقف الحركة على بعد المحاور السريعة، وصل عددها إلى 11 محور على حسب موقع "هسبريس" المغربي.
الثلوج غطت أكثر من 5 آلاف كلم من الطرقات
وأضاف الموقع أن وزارة التجهيز والنقل تعمل على إزالة الثلوج، حيث استعانت بأكثر من 950 آلية للتمكن من إزالة الثلوج التي غطت أكثر من 5 آلاف كيلومتر من الطرقات.
من جانبها، أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عن إنجاز برنامج للتدخلات الإنسانية ، خاصة في المناطق النائية لمواجهة موجة البرد التي تضرب أجزاء واسعة من المملكة المغربية حاليا.
ومن المتوقع أن تستمر تلك الموجة حتى يوم الثلاثاء القادم، حيث تتدنى درجات الحرارة في بعض المناطق إلى ما دون التاسعة تحت الصفر.
إعصار بالرباط
على صعيد آخر، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لإعصار ورياح عاتية تضرب العاصمة المغربية الرباط.