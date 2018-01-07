المعارض القطري سلطان بن سحيم يفتح النار على الدوحة مجددا

هاجم المعارض القطري سلطان بن سحيم بن حمد آل ثاني، مجددا الدوحة، متحديا إياها أن تستطيع تحسين معيشة القطريين كما تفعل السعودية مع مواطنيها.
وقال سحيم في تغريدة على حاسبه بتويتر: "اتحدى ان يستطيع النظام القطري تحسين ورفع مستوى المعيشه لدى الشعب القطري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها قطر أسوة بما فعلت حكومة المملكة العربية السعودية لشعبها".
وانتقد سحيم في تغريدة أخرى عزم الدوحة سحب الجنسية من معارضين قطريين قائلا: "فرق بين دولة تصدر #اوامر_ملكيه لتعز شعبها ودولة تصدر مرسوم أميري لتسحب جنسيات مواطنيها".
والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني هو أحد أفراد العائلة المالكة القطرية وهو نجل أول وزير خارجية بالدوحة، وابن عم أمير قطر الحالي تميم بن حمد، إلا أنه يعيش خارج قطر ومعروف بتوجهاته المعارضة للحكومة القطرية.
وبدأ يتردد بن سحيم على وسائل الإعلام العربية في أعقاب الأزمة الخليجية، إذ دعا الشعب القطري على الثورة على النظام الحالي، كما حاول جمع أفراد الأسرة المالكة المعارضين في موقف موحد ضد الدوحة.