تعرف على سجن الحائر "سيئ السمعة" الذي استقبل 11 أميرا سعوديا

أفاد بيان صادر عن النائب العام السعودي أمس أن السلطات السعودية اعتقلت يوم الخميس 11 أميرا بعد أن تجمهروا في قصر الحكم بالرياض، اعتراضا على مرسوم ملكي بإلغاء سداد فواتير الكهرباء والمياه عن الأمراء.

ولم يحدد البيان هوية الأمراء الموقوفين، إلا أنه أوضح أنهم يواجهون تهم التجمهر وجرى إيداعهم سجن الحائر، القريب من الرياض.

وما إن صدرت التقارير الرسمية السعودية حول اعتقال الأمراء، حتى انتشر على المواقع السعودية والدولية الحديث عن سجن "الحائر"، الذي يعد من أكثر السجون تحصينا في المملكة.

ويضم سجن "الحائر"، الذي يقع على بعد 40 كلم جنوبي العاصمة السعودية، نحو 1300 نزيل، غالبيتهم مدانون في قضايا متعلقة بالإرهاب والسياسة.

تقارير عن انتهاكات داخل السجن

وبدأ تناول سجن "الحائر" إعلاميا للمرة الأولى في العام 2007، بعد انتشار مقاطع فيديو مصورة تظهر ضرب أحد الحراس لسجين بعصا بلاستيكية. وهو ما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش لزيارة السجن وجمع شهادات لبعض المعتقلين تشير إلى وقوع انتهاكات وتعذيب داخل السجن.

وفي العام 2010، كشف موقع ويكيليكس عن أساليب "وحشية" تنتهجها السلطات السعودية لتعذيب السجناء داخل سجن الحائر.

وبرز اسم الحائر إعلاميا مجددا في العام 2012، حين وقعت اضطرابات داخل السجن أدت إلى إصابات في صفوف السجناء ورجال الأمن.

جولة داخل سجن الحائر

وفي العام 2015، نشرت جريدة الشرق الأوسط تقريرا بعد أن تمكن مراسلها من زيارة سجن الحائر، حيث قضى ست ساعات داخله.

وبخلاف التقارير التي تشير إلى الانتهاكات، يقول مراسل الجريدة أن السجن أشبه بالفندق منه إلى السجن، خاصة الجناح المخصص للزيارات الزوجية.

ويحتوي السجن على 38 زنزانة خاصة، بكل واحدة منها يوجد سرير كبير وثلاجة وتلفاز ومكان للاستحمام.

وافتتح السجن في العام 1983، وبه مستشفى كبير يتم فيها أغلب العمليات الجراحية للنزيل، كما يضم عيادة أسنان.

ووفقا للتقرير، يسمح للسجناء، ما عدا المدانين بجرائم القتل، بحضور الجنازات وحفلات الزواج برفقة حارس، ويتم منح السجين 2600 دولار نقدا لتقديم هدية لأصحاب الحدث السعيد.

ويخلص التقرير الذي أعد في العام 2015 إلى أن الوضع في السجن ليس سيئا على الإطلاق.

ورغم تضارب المعلومات حول سجن "الحائر" إلا أن إيداع أمراء سعوديين داخله، تعد الحادثة الأولى من نوعها في تاريخ المملكة ، ما سيسلط الضوء أكثر على السجن الذي اكتسب شهرة واسعة.