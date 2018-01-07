احتجاجات في عدة مدن سودانية بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز

اندلعت احتجاجات على رفع أسعار الخبز في أنحاء السودان يوم الأحد مما أدى إلى مقتل طالب في حين ألقت السلطات القبض على أحد قيادات المعارضة وصادرت عدة صحف في محاولة لإخماد اضطرابات متنامية.

وجاءت المظاهرات في أعقاب احتجاج مماثل في مدينة سنار بجنوب شرق البلاد يوم السبت بعد مضاعفة سعر الخبز في الأيام الأخيرة بعد إعلان الحكومة في أواخر الشهر الماضي أنها ستلغى الدعم في موازنة 2018.

الاحتجاجات تمتد إلى عدة مدن سودانية

وقال أحد السكان في مدينة الدمازين في الجنوب الشرقي إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع يوم الأحد بينما ردد حوالي 400 متظاهر هتافات معلنين رفضهم لزيادات الأسعار وأحرق البعض إطارات السيارات.

وقال سكان إن الاحتجاجات انتشرت إلى وسط الخرطوم يوم الأحد إضافة إلى ثلاث مدن تقع إلى الجنوب من العاصمة وهي، إضافة إلى الدمازين، نيالا والجنينة جنوب شرق البلاد.

مقتل طالب وإصابة ستة آخرين ببلدية الجنينة

وقال بيان من رئيس بلدية الجنينة إن طالبا بالمدرسة الثانوية قتل وأصيب ستة آخرون بالمدينة أثناء الاحتجاجات. ولم يعلن المسؤول سبب الوفاة لكنه قال إن تحقيقا سيجري في الحادث.

إلقاء القبض على رئيس حزب المؤتمر السوداني

وقال أعضاء في حزب المؤتمر السوداني إن السلطات ألقت القبض على عمر الدقير رئيس الحزب الذي يعد أحد أكبر جماعتين معارضتين في البلاد.

وقال رئيس تحرير إحدى الصحف إن السلطات منعت بيع ست صحف يومية تتضمن تغطية فيها انتقاد لرفع الدعم وزيادات الأسعار.

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بوزارة الداخلية للتعليق.

وبدأ السودان سلسلة إصلاحات اقتصادية تماشيا مع توصيات من صندوق النقد الدولي تهدف إلى انتشال اقتصاد البلاد المنهك من عثرته وذلك بعد أشهر من قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات مما زاد الآمال بعودة الاستثمارات التي تحتاج إليها الحكومة بشدة.