السيارة "بوغاتي" الأغلى عالميا تصل المغرب وتساؤلات حول مالكها

ما إن وصلت السيارة "بوغاتي شيرون"، التي يبلغ ثمنها 2.8 مليون يورو، في الثاني من يناير الجاري إلى ميناء مدينة الدار البيضاء بالمغرب، حتى كثرت التساؤلات حول مالكها.

وانتشرت الإشاعات على شبكات التواصل الاجتماعي حول سعيد الحظ مالك تلك السيارة، ما بين وزير مغربي ورجل أعمال روسي أو رجل صناعة مغربي.

وأشارت المواقع المغربية في بادئ الأمر إلى أن مشتري السيارة الفاخرة هو عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأغنى رجل مغربي وفقا لقائمة فوربس الأخيرة.

سعيد الحظ هو السفير القطري في الرباط

ولكن موقع "لوديسك" المغربي، حصل على وثائق حول المالك الحقيقي للسيارة وهو السفير القطري في الرباط عبد الله بن فالح عبد الله الدوسري.

ونشر الموقع صورة من وثيقة توصيل السيارة إلى السفير.

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مواصفات السيارة الفاخرة

وتبلغ قوة تلك السيارة 1500 حصان، وتعد واحدة من 500 نسخة فقط على مستوى العالم. والمحرك مكون من 16 سيلندر وتسير بسرعة 400 كلم في الساعة، غير أن السرعة القصوى المسموح بها في المغرب هي 120 كلم في الساعة وهو ما سيحرم السفير القطري من التمتع ببعض مزايا سيارته الفاخرة.