حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يختار زعيما جديدا

اختار حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح رئيسا جديدا له بعد اغتيال صالح على يد حركة الحوثي التي تحالف معها ذات يوم في الحرب الأهلية الدائرة بالبلاد.
وقال الحزب إن صادق أمين أبو راس وزير الزراعة السابق حل محل صالح. وكان التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين تلقى الدعم من وحدات بالجيش موالية لصالح والتي يأمل التحالف في أن تساعده في أن تكون له اليد العليا في الصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام.
وانتقد إعلان الاحد ما سماه "العدوان" الذي تقوده السعودية وقال إن الحزب سيواصل المقاومة لكنه لم يذكر اسم الحوثيين.