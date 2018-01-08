قرية برتغالية تشجع أطفالها على التدخين

تتميز احتفالات "عيد الغطاس" المسيحي في قرية "فيل دي سالغويرو البرتغالية"، بتقليد سنوي غالباً ما يتسبب بغضب كبير في الأوساط المحلية والدولية، حيث يقوم الآباء بتشجيع الأطفال، البعض منهم لم يبلغ بعد ال5 سنوات، على تدخين السجائر.

السكان المحليون يقولون إن هذه العادة قديمة يعود تاريخها لقرون عدة، لكن لا أحد يعرف ما ترمز إليه، أو لماذا يقدم الآباء على شراء علب السجائر لأطفالهم لتشجيعهم على المشاركة في هذا التقليد الخاطئ،

حيث أن السن القانونية لشراء التبغ في البرتغال هو 18 عاما، ولكن لا يوجد شيء يمنع الآباء من جعل أطفالهم يدخنون، والسلطات البرتغالية لم تتدخل لوقف هذه العادة الخاطئة.

وأشارت صاحبة مقهى تبلغ من العمر 35 عاما، إلى أن العرف سبب في منحها السجائر لأبنتها كي تدخنها.

وقالت أيضا "أنها لا ترى أي ضرر في ذلك، لأنهم في الواقع لا يدخنون، إنهم يستنشقون الدخان ويزفرونه على الفور".