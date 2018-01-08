قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لاشين إبراهيم يوم الاثنين، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 آذار/مارس.

ولم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى الآن موقفه بشأن الترشح للانتخابات، لكن من المتوقع بشكل كبير أن يسعى للفوز بولاية ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات.

واوضح إبراهيم، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن المصريين في الخارج سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أيام 16 و17 و18 آذار/مارس.

وأضاف أنه في حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل على مدى ثلاثة أيام من 24 إلى 26 نيسان/أبريل وفي الخارج من 19 إلى 21 نيسان/أبريل.

وتابع أن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات ستعلن يوم الثاني من نيسان/أبريل، وإذا أجريت جولة إعادة ستعلن النتيجة النهائية يوم الأول من أيار/مايو.

وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في يونيو حزيران.

وتعهد إبراهيم، وهو قاض، بأن تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بالحيادية والشفافية خلال الانتخابات ودعا المصريين إلى المشاركة في الاقتراع.