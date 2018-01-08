مقتل رجل وإصابة رفيقته بانفجار قنبلة يدوية في ستوكهولم

أعلنت الشرطة السويدية عن مقتل رجل وإصابة امرأة في ضواحي ستوكهولم جراء انفجار قنبلة خارج محطة مترو الأنفاق "فاربي جارد" صباح الأحد.

السلطات قالت إن القنبلة كانت مرمية على الأرض وانفجرت بعد أن أقدم رجل في العقد السادس من العمر على إمساكها، ما أسفر عن مصرعه وإصابة رفيقه (45 عاما).

المتحدث باسم الشرطة الإقليمية سفين ايريك اولسون قال: "الرجل أصيب بجروح خطيرة بعد انفجار جهاز التقطه من الأرض". وتوفي متأثرا بجراحه في المستشفى.

وتوجه خبراء المتفجراء وعدة دوريات للشرطة إلى مكان الانفجار، كما طوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالمحطة.

وحسب المصدر ذاته قالت الشرطة إن القنبلة يدوية الصنع.

وذكرت كل من "افتونبلادت" و"اكسبرسن" أن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية، لكن المتحدث باسم الشرطة إيفن اريك أولسون امتنع عن تأكيد التقارير. وسبق وذكرت الشرطة أن الانفجار لا يبدو عملا "إرهابيا".

وتقع محطة فاربي غارد في بلدة هودينغ، إحدى ضواحي ستوكهولم الشهيرة.