غولدن غلوب 2018: القائمة الكاملة للفائزين

باتت وينفري أول امرأة سوداء تفوز بهذه الجائزة القيمة عن مجمل انجازاتها الفنية والإعلامية، بعدما تسلمت جائزة غولدن غلوب الكرة الذهبية أثناء فاعليات حفل توزيع الجوائز المقام في لوس أنجلوس.

وجاء تكريمها في عام خيمت فيه على الحفل، الأول في موسم جوائز هوليوود والسابق على حفل الأوسكار، ظلال فضيحة تسببت في سقوط العشرات من الرجال النافذين في المجال مع كسر النساء أعواما من الصمت.

وارتدت وينفري مثل الكثير من الحضور ثوبا أسود إظهارا لدعمها لضحايا التحرش الجنسي. وانضمت بحصولها على جائزة (سيسل بي. دوميل) التي تمنحها الغولدن غلوب سنويا عن مجمل الأعمال إلى قامات في مجال السينما والترفية من أمثال ميريل ستريب وستيفن سبيلبرج وباربرا سترايسند وصوفيا لورين.

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أفضل ممثل

غاري أولدمان توج بجائزة أفضل ممثل عن دور تشرشل في "الساعة الأكثر ظلمة"

جائزة أفضل فيلم درامي

جاءت من نصيب فيلم "ثلاث لوحات إعلانية خارج ايبنغ، ميسوري"، والذي حصدت ممثلته، فرانسيس ماكدورماند ،جائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثلة.

وهو فيلم كوميديا سوداء للمخرج والسينارست والكاتب المسرحي البريطاني، مارتن ماكدوناه، وقد اختتم مهرجان لندن السينمائي الأخير فعالياته بعرضه.

ويقدم الفيلم قصة امرأة تستخدم لافتات إعلانية لإدانة الشرطة المحلية التي تخفق في الكشف عن المجرم الذي اغتصب وقتل ابنتها بعد تسعة أشهر من الجريمة.

وحصد الفيلم ذاته جائزة أفضل سيناريو وأفضل ممثل مساعد التي كانت من نصيب الممثل سام روكويل.

جائزة أفضل أداء لممثلة

فرانسيس ماكدورماند عن الفيلم السينمائي الدرامي عن فيلم "ثري بيلبوردز أوتسايد إيديغ أو Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

أفضل ممثلة لفيلم سينمائي

ساويرز رونان في ليدي بيرد أو Lady Bird

أفضل مدير تصوير

غيليرمو ديل تورو عن فيلم The Disaster Artist

أفضل أداء ممثل سينمائي

جيمس فرانكو عن فيلم فنان الكوارث أو The Disaster Artist

أفضل ممثلة مساعدة في أفلام الصور المتحركة

أليسون جاني عن فيلم I, Tonya

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أفضل أغنية في أفلام الرسوم المتحركة

هذا أنا ،عن فيلم The Greatest Showman

أفضل فيلم للرسوم المتحركة

كوكو

جوائز التلفزيون

أفضل مسلسل تلفزيوني - دراما

حكاية خادمة أو The Handmaid's Tale

أفضل أداء لممثلة تلفزيونية

إليزابيث موس في حكاية خادمة

أفضل مسلسل تلفزيوني - موسيقي و كوميدي

السيدة ميسل الرائعة أو Marvelous Mrs. Maisel

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أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني

عزيز الأنصاري عن مسلسل Master of None

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني

راشيل بروسناهان عن مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

أفضل أداء من قبل ممثل في مسلسل قصير

إيوان ماكجريجور عن مسلسل Fargo

أفضل أداء لممثلة في مسلسل قصير

نيكول كيدمان عن مسلسل Big Little Lies

وتشكل هذه الجوائز، التي تمنحها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، مؤشرا على الأعمال التي ستتقدم في حفل جوائز الأوسكار.