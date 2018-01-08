جائزة غولدن غلوب: نجوم هوليوود يتشحون بالأسود رفضاً للتحرش

سجادة حفل غولدن غلوب السينمائي السنوي الحمراء ترصعت بنجوم هوليود المتشحين بالسواد، تضامنا مع نساء العالم اللوائي تعرضن للتحرش الجنسي. حفل تسليم الجوائز أقيم في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، ويعتبر الحفل أول اختبار على الهواء مباشرة لتعامل صناعة السينما الأميركية مع هذه القضية التي تقضّ مضاجع عالم العروض والترفيه.

دعما لحركة "تايمز أب" اتشحت الممثلات العالميات بأثواب سوداء اللون، بينما وضع الممثلون شارات على أكتافهم وأكمام ستراتهم تضمانا مع الحركة نفسها.

وقد اتهم أكثر من ثلاثين رجلا الممثل كيفن سبيسي بالسلوك الجنسي المشين، كما وجهت أكثر من سبعين امرأة مزاعم ضد المنتج والمخرج السينمائي هارفي واينستين. وامتدت قائمة المتهمين بالتحرش لتشمل أسماء كبيرة مثل النجم داستن هوفمان، والفنان الكوميدي لوي سي كيه، والممثل جيفري تامبور وعشرات المشاهير والساسة ورجال الأعمال.