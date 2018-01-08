غضب عارم شنه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية على مجموعة أش أند أم H&M السويدية للألبسة الجاهزة بعد نشرها إعلانا يصور طفلا أسود البشرة يرتدي قميصا كتب عليه باللغة الإنجليزية عبارة " القرد الأكثر روعة في الغابة".

مجموعة أش أند أم وجدت نفسها في قلب عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأحد بمناسبة إطلاق مجموعة الألبسة الجديدة للأطفال. عملاق الملابس الجاهزة أطلق حملة الإعلانات هذه على صفحاته الرسمية في المملكة المتحدة واضطر تحت ضغط الشارع لتقديم اعتذاراته بقوله:" نحن نتأسف جدا لأن هذه الصورة اعتبرت جريمة".

وسارعت المجموعة لسحب الإعلان المثير للجدل من الموقع البريطاني وجميع قنوات الاتصال الخاصة بها.

كما قان العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صور حملة إشهارية أخرى لمجموعة أش أند أم والتي تصور طفلا أبض البشرة يرتدي قميصا يحمل عبارة "الخبير في البقاء على قيد الحياة" مرفوقة بصورة نمر. وعلق أصحاب هذه التغريدات بقولهم " القرد الأكثر روعة والخبير في البقاء على قيد الحياة، نترك لكم حرية تخمين من يجسد الحيوان والذي يجسد المستكشف عند أش أند أم".