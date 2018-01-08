أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان يوم الاثنين، أن شركة الطاقة الحكومية الجزائرية "سوناطراك" اتفقت على المشاركة في مشاريع لتطوير قطاع الغاز الطبيعي العراقي.

وذكر البيان أن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني ووزير النفط العراقي جبار اللعيبي وقعا اتفاقية مبدئية في بغداد لإقامة مشروعات مشتركة بين سوناطراك وشركات عراقية للغاز الطبيعي.

ولا يزال العراق يحرق بعض الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام في حقوله لافتقاره إلى المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.

تعتبر الجزائر موردا رئيسيا للغاز إلى أوروبا، إذ تصدره عبر خطوط أنابيب إلى القارة وتشحنه أيضا في ناقلات بعد تسييله.

وقال اللعيبي في بيان الوزارة "محضر الاجتماع (مع الوزير الجزائري) تضمن التعاون بين شركة سوناطراك الجزائرية وشركات إنتاج الغاز العراقية للعمل المشترك في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات الإنتاجية في الحقول النفطية وزيادة استخداماته لرفد منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية ومصانع البتروكيماويات والأسمدة".

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بإنتاج قدره 4.4 مليون برميل يوميا. أما الجزائر، العضو في المنظمة أيضا، فيقدر إنتاجها بمليون برميل يوميا.