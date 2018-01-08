بعد الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بشأن بيع ملابس للكشافة الإسلامية السعودية في أحد المحلات بمحافظة جازان في المملكة مصنوعة في إسرائيل، رد الناطق الرسمي العربي باسم الوزارة الأولى الإسرائيلية أوفير جندلمان على هذا الجدل بتغريدة ساخرة على تويتر قال فيها ان الملابس الإسرائيلية تثير الرعب في العالم العربي.

وتساءل جندلمان عن سبب هذا الجدل بشأم الملابس الإسرائيلية التي تباع في السعودية بقوله "لماذا هذا الخوف والهلع من ملابس تحمل العالم الإسرائيلي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قد أشاروا في تغريدات مختلفة ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد فتح أبواب المملكة العربية السعودية لإسرائيل. وأضاف النشطاء أن سياسة المملكة الجديدة تقوم على التطبيع العلني مع إسرائيل.

وغيرت السعودية منذ تعيين محمد بن سلمان في منصب ولي العهد للملكة من سياستها تجاه إسرائيل وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أعلن فيما سبق ان الدول العربية والإسلامية ستعترف "بإسرائيل" ووانها ستقيم علاقات معها بمجرد التوصل إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف الجبير في تصريحات صحفية، أن هناك مصالح مشتركة للسعودية وإسرائيل، إلا أنه بسبب انعدام العلاقات بين البلدين.

من جهته دعا يسرائيل كاتز وزير الاستخبارات الإسرائيلية، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى زيارة لإسرائيل مؤكدا أهمية دور السعودية في المنطقة وأن بإمكانها مع الولايات المتحدة قيادة مبادرة للسلام.