أعلن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين، أن ماي أوضحت رغبتها في التوصل عبر التفاوض إلى صفقة خروج من الاتحاد الأوروبي تناسب المملكة المتحدة كلها وإنها لا تعتقد أن الوقت الحالي ملائم لإجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا.

وقال المتحدث للصحفيين "رئيسة الوزراء واضحة تماما في تصميمها على التوصل إلى صفقة وأن تكون صفقة جيدة تناسب كل أرجاء المملكة المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي. وثانيا هي واضحة تماما منذ عدة شهور فيما يتعلق بأن الوقت الحالي غير مناسب لإجراء استفتاء ثان في اسكتلندا".