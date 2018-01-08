ارتفاع عدد طلبات اللجوء في فرنسا بشكل "تاريخي"

كشف المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية "أوفرا" باسكال بريس الاثنين عن "ارتفاع تاريخي" لعدد طلبات اللجوء إلى فرنسا حيث تعدت الـ 100 ألف طلب في العام 2017.

وشهد المكتب ارتفاع طلبات اللجوء المقدمة من طرف المواطنين القادمين من ألبانيا وأفغانستان وهايتي والسودان.

وكانت طلبات اللجوء في فرنسا قد ارتفعت بنسبة 17 بالمئة خلال العام الماضي لتبلغ قرابة 150 ألف، مقارنة بالعام 2016 حيث سجلت نسبة الارتفاع 6.5 بالمئة.

ووصف بسكال بريس هذه الزيادة بـ "مطردة" مشيرا في نفس الوقت إلى أنها لا تعكس "تدفقا كثيفا".

وورد في الاحصائيات الفرنسية الرسمية تراجع نسبة الموافقة على طلبات اللجوء من 38 بالمئة في العام 2016 إلى 36 بالمئة خلال العام الماضي، من بينها 27 بالمئة وافق عليها مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية، فيما تمت الموافقة على الملفات المتبقية بعد الطعن أمام محكمة الاستئناف.

وقال بريس أن هذه الارتفاع يؤكد "أن فرنسا هي من أولى دول طلبات اللجوء في أوروبا" بعد ألمانيا التي تتوقع أن يصل العدد إلى أقل من مئتي ألف طلب بقليل. لكن لا بد من الأخذ بأعداد المهاجرين الذين لم يقدموا ملفاتهم بعد إلى المكتب لتشكيل صورة شاملة عن حركة توافد المهاجرين إلى فرنسا

وكانت فرنسا قد أحصت لا يقل عن عشرين ألف طلب لجوء في العام 1981، حين كشف المكتب لأول مرة عن الإحصائيات.

وقال المتبعون ان هذه الاحصائيات الجديدة ستثير الجدل من جديد حول سياسة الهجرة في فرنسا، خاصة وان حكومة إيدوارد فيليب بصدد التحضير لمشروع قانون حول اللجوء والهجرة من المنتظر ان يعرضه وزير الداخلية جيرار كولومب الشهر المقبل على مجلس الوزراء.