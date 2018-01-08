مقتل شخص في احتجاجات مناهضة للحكومة في تونس

قالت وسائل إعلام محلية وسكان إن شخصا قتل يوم الاثنين في احتجاج مناهض للحكومة في بلدة طبربة التونسية مع اتساع رقعة الاحتجاجات التي بدأت ضد قرارات حكومية برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة، مع دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التنفيذ.

وبعد أن كانت الاحتجاجات قاصرة على مدينتي تالة والقصرين امتدت إلى مدن سيدي بوزيد وبوحجلة والوسلاتية والقطار وطبربة وفريانة وسبيطة والكاف وملولش.

وكانت الشرطة التونسية قد استخدمت قنابل الغاز لتفريق محتجين في مدينتي تالة والقصرين الواقعتين قرب الحدود الجزائرية، وذلك في إطار الاحتجاجات التي بدأها العشرات يوم الأحد في العاصمة تونس ضد قرارات حكومية برفع أسعار بعض المواد وفرض ضرائب جديدة.