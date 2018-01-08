قالت وزارة الدفاع الروسية إنها رصدت الليلة الماضية "على مسافة بعيدة عن حميميم 13 هدفا جويا مجهولة الهوية كانت تقترب من أجواء المواقع الروسية في قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية شمال غربي سوريا".

وأضافت الوزارة في بيان على صفحة القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية "عشرة أهداف اتجهت نحو حميميم، فيما تابعت ثلاثة تحليقها باتجاه طرطوس، استهدفتها وسائط الدفاع الجوي الروسية وصدتها جميعها".

ونشرت الصفحة صورا لطائرات من دون طيار حاولت مهاجمة القواعد الروسية في سوريا.

وكانت وكالات أنباء روسية قد ذكرت الاثنين إن متشددين هاجموا قاعدة بحرية وأخرى جوية لها في سوريا يوم السبت مستخدمين طائرات دون طيار.

ونقلت الوكالات عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الهجمات استهدفت قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية في غرب سوريا واستخدمت فيها 13 طائرة دون طيار مسلحة. وأضافت أن الهجمات لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

كانت الوزارة قالت الأسبوع الماضي إن عسكريين روسيين قتلا في هجوم بقذائف مورتر على قاعدة حميميم في 31 ديسمبر كانون الأول.