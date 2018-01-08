لاعب كرة القدم المحترف الألماني – التركي من أصول كردية دينيز ناكي قال إنه تعرض لإطلاق نار، فيما كان يقود سيارته على الطريق السريعة في شمال منطقة الرين وستفاليا في ألمانيا مساء يوم الأحد.

وأفاد ناكي أن النار أطلقت على سيارته من عربة سوداء كانت تسير خلفه على المسار المحاذي من اليسار، ما دفعه للتوقف إلى يمين الطريق، إذ روعه الرعب على حياته، حسب تعبيره.

وقد نشر وسط الدفاع السابق في فريقي سانت بولي وبادربورن، صورا للثقوب التي أحدثتها الطلقات في هيكل سيارته بالقرب من النافذة والعجلة، مشيرا إلى أن العربة السوداء تابعت مسيرها بعد إطلاقها النار.

ناكي أخبر صحيفة فيلت الألمانية أنه يعتقد أن الحادث يرتبط بنشاطاته السياسية في تركيا.

كانت المحكمة التركية قد أدانت دينيز ناكي بدعم الإرهاب والدعاية لحزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، الذي يعتبر منظمة إرهابية في تركيا، العام الماضي.

وحكمت المحكمة على ناكي بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ، لتوجيهه انتقادات إلى العملية العسكرية الحكومية التركية ضد المقاتلين الأكراد في مناطق شمال سوريا.

علقت سياسية بارزة في الجناح اليساري في هامبورغ كانسو أوزديمير على الحادث في تغريدة لها على التويتر:

"منذ ساعة جرت محاولة اغتيال للاعب السابق في فريق باولي ورئيس فريق نادي كرة القدم الكردي آميد سبور، دينيز ناكي. حصل هذا على الطريق السريعة في منطقة شمال الرين – وستفاليا، إذ أطلق عليه النار وهو يقود سيارته. ولحسن الحظ لم يصب بأذى".

المتحدثة باسم النيابة العامة في مدينة آخن، كاتيا شلينكرمان ذكرت أنه تم تكليف فريق خاص للتحقيق بحادث الهجوم.

أنكر ناكي قيامه بفعل خاطئ موضحا: "أرسلت رسالة سلام. قلت أنني ضد الحرب، وعوقبت بسبب ذلك"، وتابع: "أنا أحب السلام وسأنشر هذه الرسالة دائما. وأنا على استعداد لدفع الثمن مهما كان".

ناكي نشأ وترعرع في بلدة دورن في منطقة شمال الرين – وستفاليا في ألمانيا، وقد كان في البلدة أمس لزيارة عائلته، وسيعود إلى تركيا خلال أيام.