تعرف على أبرز التوجهات التقنية في معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا 2018

ينتاب الزائر لمعرض لاس فيغاس للتكنولوجيا الشعور بأنه يقوم بجولة في عالم المستقبل، يطلع من خلالها على آخر ابتكارات العلامات المرموقة في مجال التقنيات الحديثة مثل باناسونيك وسوني وغيرها فضلا عن عمالقة الاتصالات والتواصل كـأبل وفيسبوك.

المعرض الضخم افتتح الأحد نسخته 51، وضمت أجنحته ابتكارات صممتها نحو 3900 شركة.

رجل يجري مسحا ضوئيا ثلاثي البعد لوجهه خلال معرض لاس فيغاس 2018

فماهي أبرز التقليعات خلال المعرض؟

أجهزة التواصل بالصوت

الروبوتات التي تعمل باستخدام التواصل بالصوت تجتاح أجنحة المعرض، حيث تستخدم هذه التقنية في أجهزة مثل روبوتات التحدث الذكية، أو حتى داخل السيارات وأفران الميكروويف.

روبوت يتفاعل مع أحد الحضور خلال معرض لاس فيغاس 2018

المدن الذكية

تقدر الأمم المتحدة أن 60% من سكان العالم سيعيشون في المناطق الحضرية بحلول العام 2030. لذا يُفرد معرض لاس فيغاس أجزاء واسعة منه لعرض تكنولوجيا المدن الذكية.

أجنحة الولايات المتحدة الأميركية تهتم بشكل كبير بالسيارات ذاتية القيادة. كما تعرض دراجات كهربائية وأجهزة منزلية ذاتية العمل وغيرها من الأدوات التي تعمل دون الإنسان.

قناع لمكافحة التلوث يسمح بتصفية الجسيمات صغيرة من فئة ميكرون كشف النقاب عنه خلال معرض لاس فيغاس 2018

تكنولوجيا الرياضة الاحترافية

الأجهزة القابلة للارتداء وأدوات الواقع المعزز فضلا عن أجهزة الاستشعار وتطبيقات قياس النشاط البدني حاضرة بكثافة، حيث تسعى الشركات إلى تطوير الأجهزة الرياضية الاحترافية لمساعدة الرياضيين في تطوير أدائهم.

دراجة للتتبع تعمل بالتوجيه عن طريق الهواتف الذكية خلال معرض لاس فيغاس 2018

ربوتات مفيدة للإنسان

تشهد تكنولوجيا الروبوتات تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، في سعي دائم إلى تحويل الآلة لتصبح مساعدا ذكيا يتحدث مع صاحبه الإنسان ويتوقع احتياجاته بشكل مسبق.

فرشاة أسنان الواقع المعزز للأطفال عرضت خلال معرض لاس فيغاس 2018 سيس في لاس فيغاس

وداعا للسائق الإنسان

ميزات القيادة الذاتية للسيارات تشغل شركات التصنيع. في هذا العام يجري التركيز على كيفية تأثير شبكات 5G على القيادة، وسيتضمن المعرض سيارات التي تعمل بتقنية "الموجة العريضة".

الأفكار الرديئة

في معرض لاس فيغاس كما غيره فإن الابتكارات الخلاقة ستجد طريقها إلى الأسواق لتوزع على الجمهور العريض. أما التقليعات الغريبة فستنطوي سريعا في عالم النسيان.

العام الماضي ظهرت تقليعات غريبة ومقعدة لاتتمتع بفائدة كبيرة مثل سلة المهملات ذكية تتمتع الضوابط الصوتية.