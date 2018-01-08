المواقع التاريخية الأكثر زيارة في العالم

أظهرت نتائج مشروع تجريبي للبيانات الضخمة أن الصفحات المتعلقة بباريس، ضفاف نهر السين (نحو 7 ملايين مشاهدة) والمركز التاريخي لمدينة روما (نحو 6 ملايين مشاهدة) هي الأكثر شعبية من بين أكثر من ألف موقع تراث عالمي لليونسكو تمت زيارتها على موقع ويكيبيديا. وأن نصف المواقع العشرين الأكثر شعبية في ويكيبيديا موجودة في الاتحاد الأوروبي.

هذه هي الإحصاءات التجريبية لمشروع تجريبي للبيانات الكبيرة حول تحليل سلوك استخدام الإنترنت، ولا سيما ويكيبيديا، كمصدر للبيانات. وقد تم تحليل مشاهدات الصفحة لمقالات ويكيبيديا التي تركز على حوالي 1000 موقع للتراث العالمي لليونسكو. وارتبطت مقالة واحدة أو أكثر من مقالات موقع ويكيبيديا(31 لغة ) بكل موقع تراث، وتم أخذ إجمالي عدد مشاهدات الصفحة كمقياس لشعبية المواقع.

في عام 2018 نحتفل بالسنة الأوروبية للتراث الثقافي، لزيادة الوعي بالأهمية الاجتماعية والاقتصادية للتراث الثقافي.