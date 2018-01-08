زيدان يتحمل مسؤولية تراجع أداء ريال مدريد

بعد تراجع نتائج وأداء نادي ريال مدريد الإسباني خلال الأسابيع الأخيرة والهزيمة التي مني به خلال لقاء الكلاسيكو الأخير، أكد مدرب النادي زيدن الدين زيدان مسؤوليته الكاملة عن هذا التراجع.

وقال زيدان خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي جمع الميرنغي بسلتافيغو ضمن منافسات الدوري الإسباني أنه يعمل على إيجاد حل سريع لذه المشكلة بقوله " يتعين علي إيجاد الحل لهذه المشكلة لأنها مسؤوليتي.. سنحاول العودة كما فعلنا في السابق.. نلعب أحيانا جيدا لمدة 90 دقيقة.. ولكن الأكيد أننا مؤخرا لم نقدم المستوى المطلوب.. هناك أشياء تحصل لم نعتد عليها في السابق خصوصا في استرجاع الكرة والمحافظة عليها وخسارتها سريعا.. لا يمكنني تفسير ما يحصل".

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه سلتافيجو بهدفين في كل شبكة ضمن مباريات الجولة السادسة عشر ببطولة الليغا، وأصبح الفارق بينه وبرشلونة المتصدر 16 نقطة كاملة حيث أكد الجميع أن أحلام النادي الملكي بالمنافسة على اللقب تبددت تماماً كما أصبحت بطولة دوري أبطال أوروبا في خطر بسبب تراجع مستوى اللاعبين.

وباتت أنظار النادي موجهة اليوم صوب دوري أبطال أوروبا ومواجهته المنتظرة مع باريس سان جيرمان في إطار مباراة ثمن نهائي المنافسة.