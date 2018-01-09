التقى نايجل فاراج رئيس حزب الاستقلال البريطاني السابق كبير المفاوضين الأوروبي ميشيل بارنية للحديث في مسائل الهجرة والتجارة المتعلقة بصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال إنه جاء إلى العاصمة الأوروبية بروكسل لإيصال صوت أكثر من 17 مليون ناخبا بريطانيا صوتوا خلال الاستفتاء لصالح خروج بلادهم من الكتلة الأوروبية.

فاراج أحد أبرز أعمدة حزب الاستقلال سابقا، أضاف: "مهما كان ما فعلته الحكومة هنا بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم أسمع شيئا حول الهجرة أو عن مراقبة الحدود".

وكان فاراج، أعلن استقالته من رئاسة حزب الاستقلال المناهض للاتحاد الأوروبي وللهجرة بعد صدور نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا، معتبرا أنه حقق هدف حياته المتمثل بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

يورونيوز التقت فاراج في بروكسل وسألته عن إمكانية تنظيم استفتاء جديد، ليسأل فيه البريطانيون عن مدى رضاهم عن صفقة الخروج .. فكانت الإجابة كالتالي:

يورونيوز: لم لا يحصل الناخبون على فرصة للتصويت على الصفقة النهائية؟ لأنها قد تختلف بشكل كبير عما كنت تدعو له خلال حملتك الانخابية؟

نايجل فاراج: لقد صوتنا من أجل المغادرة.

يورونيوز: لكن صيغة الصفقة النهائية قد تختلف بمضامينها.

نايجال فاراج: لقد صوتنا من أجل المغادرة بكل بساطة!

يورونيوز: المغادرة على أية أساس؟ الأمر يتغير في كل وقت؟

نايجل فاراج: لم يتغير أي شيء. لقد صوتنا من أجل الخروج.. أتعرف لماذا؟ لأننا نرغب بأن بحكم بلدنا بأنفسنا. فقط!