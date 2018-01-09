1900 شخص يتعرضون لعقوبات جنائية بسبب المواقع الإباحية

أشارت البيانات الحكومية في الصين إلى أنّ السلطات قامت بحجب أكثر من 128 ألف موقع إلكتروني خلال السنة الماضية. وأكدت نفس البيانات أن سبب حجب تلك المواقع راجع لاحتوائها على مواد بذيئة ومعلومات تعتبر "مسيئة".

وحسب الأرقام التي نشرها المكتب القومي لمكافحة السلوكيات الإباحية والمنشورات غير القانونية فقد تم مصادرة 30.9 مليون منشور غير قانوني خلال العام 2017 وهو ما عرّض 1900 شخص لعقوبات جنائية.

وأكدت السلطات الصينية أنها تصدت لمحاولات خطيرة سعى من خلالها البعض إلى نشر مقاطع فيديو جنسية من خلال روابط، وهي المحاولات التي تورط بها أكثر من 100 ألف شخص من أكثر من 20 منطقة، بما في ذلك أشخاص تحت السن القانونية.

كما كشفت الحكومة الصينية عن وسائل جديدة لنشر المحتويات الإباحية في العام 2017، حيث تم اعتقال 30 مشتبها به بتقديم روابط تحميل لمقاطع فيديو جنسية يمكن للمستخدمين مشاهدتها من خلال أجهزة الواقع الافتراضي.

وتعتبر الصين من أكثر الدول تشددا في الرقابة على محتويات الانترنت، وتدخل تلك الإجراءات في إطار جهود السلطات للحفاظ على "الاستقرار الاجتماعي" وتستهدف المحتوى "البذيء" والإباحي بالإضافة إلى النشر غير المصرح به للأخبار.