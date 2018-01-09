أحيا صرب البوسنة الثلاثاء احتفالات واسعة بمناسبة ما يطلقون عليه اسم "يوم الدولة" في تحدٍّ لقرار المحكمة الدستورية في جمهورية البوسنة والهرسك الذي يعتبره يوما غير قانونيّ.

حيث تنادي "جمهورية صرب البوسنة" التي تشكل كيانا قانونيا ضمن "جمهورية البوسنة والهرسك" بإنشاء دولة موحدة مع صربيا والأراضي الصربية في إقليم كوسوفو.

غير أن المحكمة الدستورية للبوسنة قد حكمت في وقت سابق بأن إعلان يوم 9 يناير/ كانون الثاني عيدا لجمهورية صرب البوسنة غير قانوني.

وكانت جمهورية صرب البوسنة أقامت احتفالات ضخمة في مثل هذا اليوم من العام الماضي حضرها بطريرك صربيا ورئيس جمهورية صربيا توميسلاف نيكوليتش.