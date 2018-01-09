هل نسي ترامب كلمات النشيد الوطني الأميركي؟

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحفاوة متميزة عندما ظهر في الملعب أثناء افتتح مباراة لكرة القدم الأميركي ليردد النشيد الوطني خلال بطولة الجامعات لكرة القدم في أتلانتا.

لكن ما أن بدأت الفرقة الموسيقية بعزف النشيد حتى توجه انتباه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى شكل أداء ترامب للنشيد المعروف باسم "الراية الموشحة بالنجوم".

مؤيدو الرئيس ترامب أشاروا إلى أنهم كانوا فخورين لرؤيته واقفا ويضع يده فوق قلبه، فيما لفت معارضوه الانتباه إلى أنه يبدو وكأنه نسي كلمات القصيدة.

شريط الفيديو أظهر ترامب وهو يبادر ببطئ إلى ترديد النشيد. وكان يفتح فاه مع بعض الكلمات ويفوت أخرى.