أول نائب مسلم في البرلمان الكتالوني هي السيدة نجاة درويش (37 عاما) من أصل مغربي، تم انتخابها في المركز العاشر حسب قائمة ترشيح اللجنة الانتخابية في برشلونة، وقد قوبل انتخابها بالترحيب من قبل الجالية الإسلامية في كتالونيا.

نجاة درويش اختصاصية في فقه اللغات وفي مجال التوظيف والتدريب المهني في مجلس مدينة "إلمانسو". ترشحت إلى الانتخابات عن حزب يسار كتالونيا الجمهوري.

هذا وسارع رئيس الرابطة الباكستانية في إسبانيا ثاقب طاهر إلى تهنئة الجالية الباكستانية والإسلامية في كتالونيا، مشيرا إلى أن النائب نجاة لديها الآن العديد من المهمات لتمثيل نحو 600 ألف مسلم يعيشون في كتالونيا.

ولخص طاهر مطالبه تجاه النائب بثلاثة: الطعام الحلال في المدارس وتعليم الإسلام في المنهاج الدراسي ومقابر خاصة بالمسلمين، مشجعا إياها لتكون مثالا لأول امرأة تمثل المسلمين في كتالونيا.

يتضمن البرنامج الانتخابي لحزب يسار كتالونيا الجمهوري خطة لمكافحة التمييز العنصري في المدارس والتخلي المبكر عن التعليم في المدرسة، وتشجيع المشاريع التعليمية الشاملة، ووجود الأشخاص ذوي الأصول الثقافية المختلفة في الهيئات العامة.